Yavuz Selim Demirağ: Erdoğan’ın ruh sağlığının yerinde olmadığına dair ciddi iddialar var

“Siyaset Bilimi” esaslarını göz ardı ederseniz kaybedersiniz. AKP bu gerçeği tatmak üzere… Saraya çıkıp halkın gerçeklerinden koptuktan sonra halkın nabzını tutan araştırma raporlarını muhataplarının kafasına fırlatarak gerçeklerle yüzleşmekten kaçınan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ruh sağlığının yerinde olmadığına dair ciddi tıbbi iddialar var. Uzmanlık alanım değil. İşin ehilleri teşhis ve tedavi yöntemlerini ortaya koymalı. Ancak “Dik dur eğilme! Bu millet seninle” sloganı ile havaya girip dünyaya ve ülke gerçeklerine rest çeken Erdoğan’ın; muhalefetin “Çin işkencesi”ni andıran yöntemleri karşısında “Geri vitese” taktığına da tanık oluyoruz. Bu konuda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu kutlayarak hakkını teslim edelim. Sayın Kılıçdaroğlu’nun “Bayram ikramiyesi” teklifini “Hangi kaynaktan ödeyecekler” diyerek önce reddeden Erdoğan’ın uzun süredir zam yapmadığı halde iki bayram ikramiyesini kabullenmek zorunda kalışı büyük kazanımdı.

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı