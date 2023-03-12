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Yaramazlara biraz batar!

Yavuz Selim Demirağ: Deprem ihmalleri, ihanetleri de ortaya çıkarıyor

Deprem sadece canları alıp götürmekle kalmıyor. İhmalleri, ihanetleri de ortaya çıkarıyor. Kızılay’ın gerçek görevini yerine getirmediğine ilişkin ilk olay 1999 Marmara yıkıntısında ortaya çıkmıştı. Kızılay’ın o dönem başına çöreklenen yönetimin beş yıldızlı otellerdeki konaklama faturalarının da kurum tarafından ödendiğini TBMM’de kurulan komisyon sayesinde öğrenmiştik. Bazı alımlardaki yolsuzlukları, yönetimdeki ayrıcalıkları da yazmıştık. Komisyonu başında o sırada MHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı olan Nazif Okumuş vardı. Gazetecilikte ağabeyim, hocamdır. Kompleksi yoktur. Nitekim başta tıbbi konular olmak üzere yine o dönemin MHP Afyonkarahisar Milletvekili  Dr. Mehmet Telek’ten yardım isteyerek komisyonun tarihî raporunu hazırlatıp kamuoyu ile paylaştı. İlgililer TBMM kayıtlarından o raporun tamamını çıkartabilir. Diyoruz ya ibret alınmadığı için bugün holdingleşmeyi tercih eden Kızılay’ın güvenilir olmaktan çıkışı yaşanmazdı.

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