Yavuz Selim Demirağ: ’15 Temmuz Yalanları’nı yazsam 10 ciltlik kitap olur

15 Temmuz ciddi bir sektör oluşturdu. Sahte gaziler, sahte kahramanlar, akla hayale sığmayan yalanlar… Devletin en üst düzeyinde ağırlandılar. Maaş bağlandılar, madalya taktılar. Oturup “15 Temmuz Yalanları”nı yazsam 10 ciltlik kitap olur. Televizyonda pembe dizi çekilir.

Ben taktım şu F-16’ya kafa atıp şehit olana… Üstelik 11’inci kattaymış. Adını, şanını öğrenip heykelinin dikilmesi için ilk imzayı atacağıma söz veriyorum.

Son sözüme gelince Fetö yüzünden sınav soruları çalındı. Yüksek lisans ve doktora tezleri hep şüpheli. Son 20 yıldaki akademik unvanlar mercek altına alınarak şüphelilerin diplomalarının iptali sağlanmalıdır. Yeni jüriler oluşturularak ciddi sınavdan geçirilmelidir.

Mazhar Bağlı’ya bu vesile ile çok teşekkür ediyorum. Çok aydınlattı bizi çoook…

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı