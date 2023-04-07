Yavuz Ekinci’nin sansüre itirazı reddedildi: Düşlerimi kimse denetleyemez

Yazar Yavuz Ekinci, ‘Rüyası Bölünenler’ adlı romanı hakkında verilen toplatılma kararına karşı yaptığı itirazın mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi.

‘Bana İsmail Deyin’, ‘Günün Birinde’, ‘Sırtımdaki Ölüler’ ve ‘Belki De Dünyanın Sonundayım’ kitaplarının yazarı Yavuz Ekinci’nin, 2014’te Doğan Kitap Yayınevi’nden çıkan ‘Rüyası Bölünenler’ adlı romanı hakkında ‘PKK propagandası yapıldığı’ gerekçesiyle İstanbul savcılığı tarafından toplatılma kararı alınmıştı.

Ekinci, karara karşı itirazlarının İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildiğini duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda mahkemenin ret kararına ilişkin belgeyi de paylaşan Ekinci, şunları kaydetti:

“Bir yapıtın evrenine açılan dava soyuttur; onu mahkemede yargılayıp yasaklamak politiktir. Benim düşlerim benimdir, benim düşlerimi kimse denetleyemez.”