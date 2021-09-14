Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yavru peçeli baykuş Fışfış üç aylık bakım sonrası doğaya bırakıldı

Çanakkale’de üç ay önce iki haftalık yavru olarak bulunan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü’nce bakıma alınan ‘Fışfış’ isimli peçeli baykuş, doğaya bırakıldı.

Fotoğraflar: DHA

Müdürlüğe bağlı Biga DKMP Şefliği ekipleri, ormanda yuvasından düşmüş iki haftalık yavru peçeli baykuş buldu.


Baykuş, DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Üç ay boyunca veteriner Meltem Dimişgi’nin bakımını yaptığı peçeli baykuşa ıslak mama, tavuk ve ciğer verildi.

DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu şunları söyledi: “Biga Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği’mizce bulunarak müdürlüğümüze getirilen peçeli baykuşumuz, uygulamış olduğumuz bakım sürecinde yetişkin hale geldi. Artık uçma zamanı geldi. Dairenin bir maskotu gibi oldu. Ona ‘Fışfış’ ismini takmıştık. Gideceği için üzgünüz ama artık ait olduğu doğasına geri dönmeli.”

Fışfış, Hacıalioğlu ve Dimişgi eşliğinde Radar Tepesi’nde doğaya salındı.

SON HABERLER

Kadıköy Anadolu’ya kayıt yaptıran öğrencinin babası: Hak gaspı yok

Puanı düşük olduğu halde Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kaydı alındığı gerekçesiyle tepki gören öğrencinin babası Diken’e konuştu. Çocuğunun sağlık problemleri nedeniyle yönetmeliğe uygun şekilde başka bir okuldan nakil olarak kaydının yapıldığını belirten baba, evine yakın, çocuğunun kazandığı lise niteliklerinde başka bir okul olmadığını belirtti.

Benim adım Cumhuriyet

Eğer inançlara göre toplumsal uygulamalar yapılırsa, işin içine bireylerin bilgi ve tecrübeleri yerine duygu ve ön yargıları karışır ve o toplum önünde sonunda çıkar gruplarına bölünür.