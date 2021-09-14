Yavru peçeli baykuş Fışfış üç aylık bakım sonrası doğaya bırakıldı

Çanakkale’de üç ay önce iki haftalık yavru olarak bulunan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü’nce bakıma alınan ‘Fışfış’ isimli peçeli baykuş, doğaya bırakıldı.

Fotoğraflar: DHA

Müdürlüğe bağlı Biga DKMP Şefliği ekipleri, ormanda yuvasından düşmüş iki haftalık yavru peçeli baykuş buldu.

Baykuş, DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Üç ay boyunca veteriner Meltem Dimişgi’nin bakımını yaptığı peçeli baykuşa ıslak mama, tavuk ve ciğer verildi.

DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu şunları söyledi: “Biga Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği’mizce bulunarak müdürlüğümüze getirilen peçeli baykuşumuz, uygulamış olduğumuz bakım sürecinde yetişkin hale geldi. Artık uçma zamanı geldi. Dairenin bir maskotu gibi oldu. Ona ‘Fışfış’ ismini takmıştık. Gideceği için üzgünüz ama artık ait olduğu doğasına geri dönmeli.”

Fışfış, Hacıalioğlu ve Dimişgi eşliğinde Radar Tepesi’nde doğaya salındı.