Yavru köpeğin midesinden 20 tane madeni para çıkarıldı

12 haftalık yavru köpeğin sahibinin cüzdanından yuttuğu 20 madeni para acil ameliyata alınarak çıkarıldı.

Fotoğraf: PDSA

Britanya’da hasta ve yaralı hayvanlar yararına çalışan vakıf PDSA’in aktardığına göre bichon frise cinsi Daisy’nin yemek yemeyi kesmesi ve kusmaya başlaması üzerine sahibi veterinere götürdü.

Midesinde bir ağrı olduğunu fark eden veterinerler yavruyu uyutup röntgenini çekti. Yavrunun midesinden çeşit çeşit madeni para çıkarıldı.

Cüzdanın kayıp olduğunu ve evin altını üstüne getirmelerine rağmen bulamadıklarını anlatan iki çocuk annesi Ivana “Bana paraları yuttuğunu söylediklerinde inanamadım. Köpek yavrusunun böyle şeyler yiyebileceğini bilmiyordum” dedi.

Operasyonu başarılı geçen Daisy ağrı kesiciler ve antibiyotik verilerek bir gün sonra eve gönderildi.