Yavaş’tan aşure isteyen hemşireyi tehdit eden şahsa hapis

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şehir Hastanesi çalışanlarına aşure göndermesine aracı olan hemşire Büşra’yı tehdit eden Süleyman Kaan Altınok’un altı ay indirimsiz ertelemesiz hapis cezası aldığını duyurdu.

Fotoğraf: ABB

Yavaş 30 Ağustos 2020’de Büşra hemşirenin “Başkanım bana da bir tabak aşure gönderir misiniz” tweet’ini alıntılıyarak “Sevgili kızım Büşra, Senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” diye yazmıştı.

Bu cevabı alıntılayıp Büşra hemşireyi tecavüzle tehdit eden Süleyman Kaan Altınok adlı kullanıcı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı da etiketlemişti.

Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan bu paylaşımın ardından Altınok, gözaltına alınmıştı.

Fahrettin Koca, hemşire Büşra’yı aradığını söyleyerek destek mesajı yayınlarken Yavaş ertesi gün hem şahsı hem de Büşra hemşire adına başsavcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirmişti.

ABB başkanı bugün Twitter’dan Altınok’un hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi: “Sadece bizden aşure istediği için tehdit edilmişti Büşra hemşiremiz. Kadınlara saldırılar normalleşmesin diye dava açtık, şahıs altı ay indirimsiz ertelemesiz hapis cezası aldı. Hukukçu kimliğimle de belirtmek isterim ki asla mücadeleden vazgeçmeyin, her zaman yanınızdayım.”