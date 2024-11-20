Yavaş’la İmamoğlu ‘dertleşti’: Tek yumruğuz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Ankara’da görüştü: “Dertlerimizi paylaşıyoruz.”

Fotoğraf: X / @ekrem_imamoglu

Ankara başsavcılığı, ABB’deki konser harcamalarında ‘usulsüzlük yapıldığı’ iddiasını soruşturmak için İçişleri Bakanlığı’na başvurmuş ve inceleme başlatılmıştı.

İstanbul başsavcılığıysa İBB’ye ‘bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı’ iddiasına ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Gelişmelerin ardından Yavaş ve İmamoğlu ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde görüştü.

Yavaş görüşmeye dair X’ten “Son günlerde CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık” bilgisini verdi.

Bir gazetecinin “Sürpriz bir ziyaret diyebilir miyiz?” sorusunu yanıtlayan İmamoğlu’ysa “Niye sürpriz olsun, biz hep görüşüyoruz zaten. Sohbet ediyoruz. O kadar dert yığıyorlar ki üzerimize arada dertleşip dertlerimizi paylaşıyoruz” dedi.

İBB başkanı X‘tense Yavaş’a teşekkür edip şu paylaşımı yaptı:

“Biz aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanı, iki yol arkadaşı olarak her zaman işbirliği ve dayanışma içinde olduk. Şehirlerimizde israfı bitirmiş başkanlarız. Biz kutuplaşmanın değil beraberliğin tarafındayız.

Bize yapılan saldırıları tesadüf bulmuyoruz, tekil olarak değerlendirmiyoruz. Bu saldırıları ilk genel seçimde tecelli edecek millet iradesini engelleme girişimi olarak görüyoruz. Tüm saldırılara karşı partimizle ve milletimizle tek yumruğuz.“

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nu Belediyemizde ağırladık.



Son günlerde CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık.… pic.twitter.com/tuOQekdmhJ — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 20, 2024