Yatırımcı Mobius, kripto alımını kesti, Bitcoin için yeni dip tahminini açıkladı

Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Mark Mobius, Bitcoin için 10 bin dolar seviyesine işaret etti.

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Kripto piyasası, FTX’nin çöküşünden sonra sallanıyor. Birçok kripto şirketi de ‘olası çöküşe’ karşı önlem almaya çalışıyor.

Mobius Capital Partners’ın kurucusu Mark Mobius, Bloomberg’e Bitcoin için sonraki tahmininin 10 bin dolar olduğunu belirtip yüksek risk nedeniyle ne kendi ne de müşterilerinin parasıyla kripto varlıklara yatırım yapmayacağını söyledi.

Bitcoin’in tüm çöküşlere rağmen 16 bin dolarda tutunabilmesinin şaşırtıcı olduğu belirten Mobius, tahmininde iyimser bir mesaj da verdi: “Yatırımcıların kriptoya olan inançları nedeniyle, kripto sektörü var olmaya devam edecek.”