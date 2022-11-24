Binance CEO’su, kripto sektörünün ‘kurtarıcılığına’ soyundu

Kripto para borsası Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao, kripto sektöründeki sorunlu varlıkların potansiyel satın alımı için yaklaşık 1 milyar dolarlık bir fon ayırmayı hedefliyor.

Zhao, “Yetmediyse daha fazlasını da ayırabiliriz” dedi.

Changpeng Zhao. Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın aktardığına göre, Zhao, geçen hafta, rakibi FTX’in çöküşünün ardından likidite sıkışıklığı yaşayan kripto para birimi projelerine yardımcı olmak için şirketinin başlatmayı planladığı bir kurtarma fonuna sektörün önemli bir ilgi gösterdiğini söyledi.

Zhao, böyle bir fonun, fon için kesin bir rakam vermeden “FTX’in daha fazla kademeli olumsuz etkilerini azaltmaya” yardımcı olacağını söyledi.

Kripto piyasası, FTX’nin çöküşünden sonra sallanıyor. Birçok kripto şirketi de ‘olası çöküşe’ karşı önlem almaya çalışıyor.

FTX, iki hafta önce iflas sürecini başlattığını duyurmuştu. Zhao, 6 Kasım’daki açıklamasında, FTX’e ait FTT adlı tokenları ‘yaptıkları son değerlendirmeler’ neticesinde satma kararı aldıklarını duyurmuştu. Açıklamanın ardından, FTT, kripto para borsalarında yüzde 90’a yakın değer kaybetmişti.