Yatakta telefonla uğraşmak uykuda faz kaymasına neden oluyor

Prof. Dr. Levent Öztürk akıllı telefonlarla yatağa girmenin ‘uyku hormonunu baskıladığını’ söyledi: “Faz kaymasına neden oluyor ve uykuyu bozuyor.”

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Çoğumuz geceleri uyumak için girdiğimiz yatakta saatlerce telefonla uğraşıyoruz.

Peki bunun zararları ne?

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk’e göre ‘en masum’ zarar uykumuzu kaçırması. Bir diğeriyse uyku hormonunu baskılaması.

‘Gece sık uyanmamıza neden olur‘

Akıllı telefonların ekranlarının parlak ışık yaydığını hatırlatan Öztürk, şunları söylüyor:

“Telefon ekranı mavi spektrumda bir ışık olduğu için beynimizden salgılanan ve uyku için çok önemli melatonin hormonunun salgılanmasını baskılıyor.

Bu baskılanma hem uykuya dalmamızı zorlaştırır hem de uykuyu sürdürürken uykunun kırılganlığını artırır. Ufak tefek gürültüler, normalde bizi uyandırmayacak faktörler gece sık uyanmamıza neden olur.”

Öztürk, oyun oynama, video izleme ve sosyal medyada zaman geçirmenin uykunun ötelenmesine neden olduğunu anlatıyor: “Bu durum uykuda faz kaymasına neden oluyor ve uykuyu bozuyor. Bunun yanında ilgilenilen içeriklerde kişide uyarılmaya neden olabiliyor. Tam dinlenme durumuna geçilmesi gereken zamanda uykuya dalınması yine önlenmiş oluyor.”

Uyku fazı kayması halk arasında “Akşam yatmaz, sabah kalkmaz” deyimiyle tanımlanıyor.

‘Telefon yataktan en az iki metre uzakta bulunmalı’

Akıllı telefonların yaydığı elektromanyetik alan da uyku sağlığını etkileyebiliyor.

Öztürk yatak odasında telefon, tablet ve bilgisayar kullanılmamasını tavsiye ediyor:

“Yatak odasında telefon bulunması gerekiyorsa yataktan en az iki metre uzakta bulunmalı. Hemen elimizi attığımız mesafede olmamalı.

Tabi artık sürekli telefonu kontrol etme saplantısına giriliyor. İnsanlar artık sürekli telefonuna mesaj gelip gelmediğini kontrol ediyor. Bunlar da psikolojiyi bozuyor.”