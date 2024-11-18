Araştırma: Yeterince gün ışığı almamak erken ölüm riskini artırabilir

Gece boyunca parlak ışığa maruz kalmak ve gündüz yeterince gün ışığı alamamanın erken ölüm riskini artırabilir.

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Avustralya’daki Flinders Üniversitesi’nden uluslararası bir araştırma ekibi doğal uyku düzeni ve sirkadiyen ritmi (günün 24 saatte bir tekrarlanan doğal uyku-uyanıklık döngüsü) bozmanın ölümcül olabileceğini vurgulayan bir çalışmaya imza attı.

Yüksek gece ışığı yüzde 34’e kadar ölüm riskini artırıyor

Bu kapsamda Britanya’da bir sağlık veri tabanında 88 bin 905 kişinin bir hafta boyunca taktığı ışık sensörlerinden elde edilen verileri analiz edildi.

TRT Haber‘in aktardığına göre sekiz yıllık takip sonucunda ulaşılan bulgular şu şekilde:

Gece yüksek ışığa maruz kalma ölüm riskini yüzde 21 ila yüzde 34 arasında artırıyor

Gündüz yüksek ışığa maruz kalma ölüm riskini yüzde 17 ila yüzde 34 oranında azaltıyor

Araştırmanın kıdemli yazarı ve uyku bilimcisi Sean Cain “Parlak geceler ve karanlık günlere maruz kalmak sirkadiyen ritmi bozabilir. Bu bozulma diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, ruh sağlığı sorunları ve artan ölüm riski dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açar” dedi.

Araştırma doğrudan neden-sonuç ilişkisini kanıtlamasa da ışık döngülerinin sağlık ve ölüm oranlarıyla güçlü bir şekilde ilişkili olduğu sonucuna varıyor.

‘Işık düzeninin korunması kritik’

Çalışmanın yazarlarından Daniel Windred özellikle yoğun bakım veya yaşlı bakım tesisleri gibi sirkadiyen ritmin ve ölüm riskinin hassas olduğu ortamlarda ışık düzeninin korunmasının kritik olduğunu söyledi.

Sirkadiyen ritim vücudumuzun doğal ışık ve karanlık döngüsüne uyum sağlayan biyolojik saat olarak biliniyor.

Etkili ve basit çözüm

İyi haber şu ki bu sorunu çözmek oldukça kolay ve düşük maliyetli.

Daha fazla gün ışığına maruz kalmak ve gece yapay ışığı sınırlamak hem sağlığı hem de yaşam süresini iyileştirebilir.