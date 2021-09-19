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Yaramazlara biraz batar!

Yatak odasında piton buldular

Britanya’da yaşayn bir çift, yatak odalarında 1,5 metre uzunluğunda piton buldu.

Fotoğraf: Batı Midlands Polisi

Batı Midlands’da yaşayan çift, eve nasıl girdiğini anlayamadıkları pitonu görünce önce panikledi sonra kapısını kapadıkları odadan çıktı ve yardım istemek için polisi aradı.


Normalde kısa adı ‘RSPCA’ olan, hayvanlar için çalışan dernekten yardım alan polis bu kez onlara ulaşamadı. Dernek merkezinde kimse yoktu. Bu nedenle iş başa düştü. Üç polis bir süre uğraştıktan sonra pitonu dolabın üzerinde yakalamayı başardı. Delik açtıkları bir ayakkabı kutusuna koydu.

Veterinere götürülen pitonun birkaç yarası bulunduğu ancak genel olarak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adları açıklanmayan karı-koca, pitonun borulardan ya da bir gün önce kendilerine kargoyla yolan paketle eve girmiş olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

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