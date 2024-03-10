Bu sıcağa kar dayanmaz sözünün karşılığıydı Trabzonspor-Karagümrük maçı. Öyle bir Fırtına çıktı ki karşımıza Karagümrük’ü attığı gole pişman etti. Şota Arveladze ile pas ve geçiş oyunu oynamaya çalışan Karagümrük, dev forveti Markao’nun kornerdeki kafasıyla aradığı golü de buldu ama o kadar geriye yaslandı ki maç bu dakikadan sonra tek taraflı bir hal aldı. Hakkını yemeyelim ev sahibi ekibin oyunu da Karagümrük’ü çıkartmadı.
SON HABERLER
Emine Erdoğan ABD’de Türk çeyiz kültürünü ve gelin hamamını tanıttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu dolayısıyla ABD’de bulunan Emine Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde devlet başkanlarının eşlerine Türk çeyiz kültürünü, gelin alayını ve gelin hamamını tanıttı.
Okyanuslar, yaşamın sürdürülemeyeceği kadar asidik hale gelmek üzere
Bilim insanları, okyanusların deniz yaşamını sürdüremeyecek ve iklimi dengelemekte yetersiz kalacak kadar asidik hale gelmek üzere olduğu konusunda uyardı.
Borsa güne nasıl başladı? – 24 Eylül 2024
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,24 yükselişle 9.911,41 puandan başladı.
Beylikdüzü’nde fabrikada yangın
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı.
Gram altın güne nasıl başladı? – 24 Eylül 2024
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 2.887,048 liradan işlem görüyor.