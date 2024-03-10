Bu sıcağa kar dayanmaz sözünün karşılığıydı Trabzonspor-Karagümrük maçı. Öyle bir Fırtına çıktı ki karşımıza Karagümrük’ü attığı gole pişman etti. Şota Arveladze ile pas ve geçiş oyunu oynamaya çalışan Karagümrük, dev forveti Markao’nun kornerdeki kafasıyla aradığı golü de buldu ama o kadar geriye yaslandı ki maç bu dakikadan sonra tek taraflı bir hal aldı. Hakkını yemeyelim ev sahibi ekibin oyunu da Karagümrük’ü çıkartmadı.

Yasin Yıldırım’ın yazısı