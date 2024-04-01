Yasin Aktay: Seçim sonuçları hayırlı olsun

Bir Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden sadece 10 ay sonra girdiğimiz mahalli seçimlerin sonuçlarının yavaş yavaş belirmeye başladığı saatlerde yazıyorum. Hatırlayabildiğim kadarıyla seçimler tarihinde ilk defa bir Ramazan ayında gerçekleşiyor seçimler. Belki bunun etkisiyle oy sandıklarının başında öğlen saatlerinde katılımın çok düşük kalacağı izlenimi veren bir tenhalık hakimdi. Ancak öğleden sonra oy sandıklarının başında uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

Şu saatlerde ülke genelinde sonuçların yüzde 25 kadarı ortaya çıkmış durumda. Bu oranlar geriye kalan oylar için yeterince fikir verecek verileri ortaya koyuyor. Genel seçimlerden sadece 10 ay sonra girilen mahalli seçimlere nazaran çok bariz farklar bu seçimlerin 22 yıllık siyasi süreçte ülkenin önemli bir kavşak noktasına gelmiş olduğuna işaret ediyor, diyebilir miyiz?

Hiç kuşkusuz enine boyuna değerlendirilmesi gereken ve siyaset adına uzun süredir oluşturduğumuz ezberleri gözden geçirmemizi gerektirecek bir tablo ile karşı karşıyayız. Nihayetinde yerel seçimler ile genel seçimler arasında da bir fark var. 10 ay önce aynı ittifak düzenine karşı Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam kararı veren halk 10 ay sonra mahalli seçimlerde muhalefeti iktidara getirmeyi tercih ediyor.

Ülkenin yönetiminde bu kadar kısa süre önce Cumhur İttifakını iktidarda tutan halk, yerel yönetimlerde bu görevi İYİ Parti istisnasıyla Millet İttifakı’na vermiş oluyor. Gerçi yerel seçimlerde ittifaklarda çok daha farklı kompozisyonların oluşmuş olduğu da bir vaka. Önceden Cumhur İttifakı’nda yer alan Yeniden Refah Partisi bu seçimde hükümete yönelik muhalefetin önemli bir kısmını kendi uhdesinde toplayarak ayrı bir kutup oluşturmuş görünüyor.

Yasin Aktay’ın yazısı