Yaşar Özay: Yoksulluk yüzünden öğrenciler kazandığı okula kaydolamıyor

İktidarda olan AKP ülkeyi pamuk görünümlü, demir sopa ile halkın, işçinin, dar gelirlinin kafasına vurarak, yeni umutlarla yönetmeye çalışıyor. Depremde evi başına yıkılana evini yapacağını söylüyor. Esnafa kredi vereceğini açıklıyor. Öğrenciye kredini artırdım diye hava atıyor. Yoksulluk yüzünden öğrenci kazandığı okula kayıt olamıyor.

Bu durum ülkenin geleceği için vahim bir durum. Okumak isteyen, ülkesine faydalı olmak isteyen ve sınavlarda başarılı olan bir öğrencinin parasızlık yüzünden eğitime devam edememesi, utanılacak bir durum. Aileler evlatları için kapı kapı para arıyor. 21 yıllık iktidarlarında öğrencilere kalacak yurt yapamayan iktidar, uzay hayalleri ile halkı uyutuyor. Peki, halk neden uyuyor. Gerçekleri göremiyor mu?

Yaşar Özay’ın yazısı