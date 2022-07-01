Yaşar Aydın: Seçimi alacak formül bu mu?

Aldığımız bilgiye göre CHP ve İYİ Parti, parlamento seçimlerine yönelik de çalışmaya başladı. Erken seçim kararı alınırsa formül belli. İttifak yapılacak ve blok olarak seçime girilecek. Normal zamanda yapılacak seçimler için birden fazla senaryo var. İYİ Parti’nin yükselişi dikkate alınarak iki partinin ayrı olarak seçime girme ihtimali arttı. Altılı masayı rahatsız etmeyecek ve etkin temsillerini sağlayacak şekilde formül arayışı var. HDP’nin kapatılması dahil bir dizi gelişmeye göre farklı hamleler devreye girecek şekilde bir hazırlık söz konusu olduğunu öğrendik.

HDP ile 6’li masada İYİ Parti ve Demokrat Parti dışındaki partilerin çeşitli düzeylerde temas halinde olduğu biliniyor. Kulislerden aldığımız bilgiye göre Deva, Saadet ve CHP üzerinden yürüyecek temas kanallarının güçlendirilmesi konusunda çalışmalara hız verildi. Bazı temel başlıklar konusunda fikir alışverişinde bulunuluyor. Sadece HDP ile değil Demirtaş gibi figürlerle de temas edilmesi gündemde.

Özdağ, İnce, Sarıgül gibi parti ve oluşumlarla temas gibi bir program kısa vadede gözükmüyor.

Kılıçdaroğlu seçimi kazanmaya kilitlendi. Cumhurbaşkanı seçimi konusunda en geniş kesimin kabul edeceği tek bir aday, parlamento seçimlerinde partileri özgür bırakan bir taktik. Tüm adımlarını buna göre atıyor.

Yaşar Aydın’ın yazısı