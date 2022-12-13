Yaşar Aydın: Bu tuzağa düşmeyin

AKP’nin anayasa taslağına muhalefetten “İçeriğine bakarız” sesleri geldi. AKP’nin istediği oldu. Bu tutum tarikatlaşan devletin konuşulduğu bu günlerde dinciliğin anayasa metnine taşınması anlamına gelir.

Başörtüsü tartışmasıyla başlayıp anayasa önerisine doğru ilerleyen taslak AKP grubundan çıkarak Meclis’e taşınıyor. Erdoğan’ın ‘samimiyet testi’ dediği anayasa taslağı muhalefet için de önemli bir sınav niteliğinde.

İktidar-tarikat-cemaat ortaklığıyla tüm kurumlara sızmış dinci yaklaşım bu değişiklikle de anayasa metninde kendine yer bulmuş olacak.

Çoktan terk edilen ama en azından “Değiştirilmez” denilerek Anayasa kitapçığında kendini muhafaza eden laiklik ilkesi buradan da kovulacak.

Yaşar Aydın’ın yazısı