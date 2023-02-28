Yaşar Aydın: Bu hafta itibariyle siyasetin takvimi netleşecek

Halkın öfkesi o kadar büyük ve yakıcı ki “acaba iktidar haklı mı” diye içinden geçiren kimi muhalefet partileri cesaret bile edemedi. Büyük bir başarısızlığın, aymazlığın, kibrin yanında suç dökümü her gün daha da kabaran iktidar tam bir enkaza döndü. Bağırıp çağırması, tehdit etmesi, yasaklar koyması hiçbir şeyi değiştiremez. İki temel, bir iki banka hesabıyla bu havayı tersine çevirmesi de mümkün değil. Suçları o kadar çok ve büyük ki sokağa çıkmaya bile cesaret edemeyecek durumdalar.

Bu hafta itibariyle Türkiye’de siyasetin takvimi netleşecek. Aynı zamanda partilerin yol haritası da büyük oranda kamuoyu ile paylaşılmış olacak. Halk bir yandan acısını yaşarken, diğer yandan öfke, umut ve cesaretle yeni bir ülke kurmak için kolları sıvamış durumda. Şimdi bu duyguya ve eyleme eşlik etme zamanı.

Yaşar Aydın’ın yazısı