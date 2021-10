Yaşamın kısa tarihinden, ölümün gizemine beş popüler bilim kitabı

Prestijli bilim dergisi Nature, dünyanın peşine düştüğü sorulara yanıt veren beş yeni popüler kitabı derledi.

İklim kriziyle baş etmek için Covid’le mücadeleden çıkarabileceğimiz dersler, elektrikli enerjisinin geleceği hakkında iyimser senaryolar, bakterilerden memelilere yeryüzündeki yaşamın kısacık serüveni, nöro bilimden ‘hayatın anlamı’ ve ‘ölümün gizemi’ ve kağıt bürokrasisinden kurtulmak için gösterilen çabalar var. Kitapların e-kitap edisyonları da bugünlerde satışa çıktı ya da önümüzdeki ay çıkacak.

The Fight for Climate after COVID-19 / Alice C. Hill

Küresel ısınma ve biyolojik tehditler dahil felaket senaryolarında planlanma konusunda Amerikan hükümetine danışmanlık yapan Alice Hill, pandemi deneyiminin iklim kriziyle baş etmek için sunduğu dersleri anlatıyor. Yazar, “İklim değişikliğini çözecek hiçbir aşı yok” dese de, hızla hayata geçecek eylem planları, sınır ötesi planlama ve acil durum hazırlığı konusunda kaslarımızın güçlenmesini biraz da pandemiye borçlu olduğumuzu vurguluyor.

Electrify / Saul Griffith

Mühendis, mucit ve girişimci Saul Griffith, iklim değişikliğini azaltmak için, yenilenebilir enerji kullanarak yapılacak kapsamlı bir ‘elektriklenme’ çağrısında bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki endüstriyel seferberliği hatırlatan ve koşulların benzediğini söyleyen yazar, Britanyalı siyasetçi Winston Churchill’in meşhur “We shall fight on the beaches” (Sahillerde savaşacağız) konuşmasını yeniden yazıyor: “Evlerimizle savaşacağız, araçlarımızla savaşacağız, şebekemizle savaşacağız.”

Kitap, ABD’nin politikaları çerçevesinde yazılmış olsa da, iklim krizinin küresel olduğu apaçık ortada.

A (Very) Short History of Life on Earth / Henry Gee

Nature’ın kıdemli editörü Henry Gee, yeryüzündeki yaşamın kısacık tarihini yazdığı kitabında, “Hayatla ilgili (hayatın kendisi dışında) belki de en şaşırtıcı şey ne kadar hızlı başladığı” diyor.

Yazar fosillerden bahsederken bile lirik bir dil tutturmayı başarmış ve zevkle okunan bir kitaba imza atmış. Dahası, bakteriler, dinozorlar, memeliler… 4,6 milyar yıllık tarihi, 12 bölüme sığdırmış. Peki gelecek nasıl görünüyor? Henry Gee, insanın tortul kayaçta ince bir tabaka haline geleceğini ve toz olarak okyanusun dibine çökeceğini söylüyor.

Being You / Anil Seth

Nöro bilimci Anil Seth’in bilince dair merakı, çocuklukta kendini aynada gördüğü günlere kadar uzanıyor. Yazar, yine genç yaşlarda ‘ben olma’ deneyiminin, fiziksel varlığımızın ortadan kalkmasıyla son bulacağını sarsılarak fark ediyor. Araştırmalarında, felsefe, biyoloji, bilişsel bilim, sinir bilim ve yapay zekadan yararlanan Anil Seth, insan beyninin geleceği tahmin etme makinesi gibi çalıştığını ve hatalarını sürekli düzelterek ilerlediğini söylüyor ve benlik duygumuzun fiziksel varlığımız sayesinde oluştuğunu iddia ediyor. Seth, “Ölümün gizemini hep koruyacak olması belki o kadar da kötü değildir” diyor.

Sludge / Cass. R. Sunstein

ABD, 2016 yılında evrak işlerine 11,4 milyar saat harcamış. Ülkede saatlik çalışma ücretinin 27 dolar olduğu düşünülürse, bu rakam dışişleri bakanlığının bütçesinin altı katı ediyor. Evrak işlerinden kaynaklanan israfı azaltmak için kurulan Beyaz Saray ofisinin eski yöneticisi hukukçu Cass Sunstein, bu konuda pek yol alınamasa da, işlerin farklı şekilde de yürüyebileceğini gösteren pandeminin yeniden ilham verdiğini söylüyor.