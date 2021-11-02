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Yaramazlara biraz batar!

Yasal boy sınırı altında avlanan 8,3 ton balığa el konuldu

Rize’de yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 8 ton 300 kilogram hamsi ve istavrite el konuldu, üç kişiye idari para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ve İyidere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimler, ‘1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, ilgili yönetmelik ve 4/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’ hükümlerine göre yapıldı.


İyidere ilçesinde balık taşınan araçlarda boyu avlanmasına izin verilenden küçük 5 ton hamsi ile 3 ton 300 kilo istavrite el konuldu.

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