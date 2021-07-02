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Yaramazlara biraz batar!

Yasaksız ilk hafta sonunda İstanbul’da yağmur var

Meteoroloj, cumartesi ve pazar günü İstanbul’da sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Bursa’da yarından itibaren sağanak yağışın etkili olacağını belirtip ani sel ve su baskınına karşı uyardı.


İstanbul, pazar günü de yağmurun etkisi altında olacak.

Hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş beklenmezken, yağışın 02:00-20:00 saatleri arasında etkisini artırması öngörülüyor.

Türkiye genelinde 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona ermiş, pazar günü uygulanan yasak da bitmişti.




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