Yasaksız ilk hafta sonunda İstanbul’da yağmur var

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun Ayvacık’ta bir SİT alanına yaptığı kaçak tesise yıkım kararı ve 62 bin 71 TL idari para cezası çıktı. Çanakkale İl Genel Meclisi Encümeni’nde yer alan iki CHP’li encümen üyesi de yıkım ve idari para cezası verilmesine ‘evet’ oyu verdi.