Yasaklardan ve ölüm tehditlerinden yıldılar: Mashrou Leila dağıldı

Dünyaca ünlü Lübnanlı indie-rock grubu Mashrou Leila grubu müziği bıraktığını açıkladı.

Dört kişiden oluşan müzik grubu 2008 yılında Lübnan’da kuruldu. Doğu ve Batı müziğini harmanlayarak ürettikleri eserlerle dünya çapında ünlenen grup Türkiye’de de birçok konser verdi.

Grubun solisti Hamed Sinno ‘son dönemlerde Ortadoğu bölgesinde karşılaştıkları yasakların ve aldıkları ölüm tehditlerinin arttığına dikkat çekerek grup üyelerinin şimdilik birlikte müzik yapmayı düşünmediğini’ belirtti. ‘Gruba karşı yürütülen nefret kampanyalarının onları bu kararı almaya zorladığını’ söyledi.

Yasakların ve nefretin odağındalar

LGBTİ+ komünitesine verdikleri destek nedeniyle geçtiğimiz yıllarda tepkilerin odağında olan grubun birçok konserinin Lübnan, Mısır ve Ürdün otoriteleri tarafından ‘toplum ahlakına uygun olmaması’ nedeniyle yasaklanması grubun bu kararı almasında etkili oldu.

2017 yılında grubun fanı ve LGBTİ+ aktivisti Sarag Hegazy grubun konseri sırasında açtığı gökkuşağı bayrağı nedeniyle Mısır otoriteleri tarafından tutuklanmış ve grubun Mısır’da konser vermesi yasaklanmıştı.

Siyasi sığınmacı olarak Kanada’ya giden Hegazy 2020 yılında intihar etti. Aktivistin 3 aylık tutukluluğu sırasında kendisine elektroşok ve psikolojik işkence uygulandığı biliniyor.