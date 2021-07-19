Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yasaklar bitti, nikah rekoru kırıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçede bir haftada 134 çiftin nikahının kıyıldığını, bu sayının son 18 yılın rekoru olduğunu belirterek, “Pandemi nedeniyle nikahlara ara verilmişti. Erteleyenler olmuştu. Bu dönemde, tabii herkes nikahlarını yaptırmak istedi” dedi.

Fotoğraf: DHA

1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma yasakları ve birçok başka kısıtlama kaldırılmıştı. Nikah ve düğünlere yönelik kısıtlamalar da bunlar arasındaydı.


Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen çiftler, normalleşme süreci başlayınca soluğu nikah salonlarında aldı. İzmit Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftlerin oluşturduğu yoğunlukla nikah rekoru kırıldı.

3-11 Temmuz’da, belediyeye ait yedi salonda bir haftada 134 nikah kıyıldı. Daha önce haftada azami 100’e yakın nikah kıyıldığını vurgulayan Hürriyet, “Bu sene nikahlarda İzmit’te son 18 yılın rekorunu kırdık” dedi.

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