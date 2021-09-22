Yasadışı cerrahi hadıma 12 yıl hapis: ‘Kestiği parçalar’ı yemek için dondurmuş

ABD’de, geçen yıl, ‘yasadışı cerrahi hadım’ (cerrahi kastrasyon) yapan kişi 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraflar: Facebook

Geçen yıl ekim ayında, adı açıklanmayan 28 yaşındaki adam, internet üzerinden tanıştığı Bob Lee Allen’ın (54) kendisini hadım etmesi için Virginia eyaletinden Teksas eyaletindeki Dallas kentine uçtu. Allen ve eşi Thomas Evans Gates’le buluşan genç adam, onların Oklahoma eyaletinde, Wister kasabası yakınlarındaki kulübesine götürüldü.

12 Ekim’de, 15 yıllık tecrübesi olduğunu ve altı kişinin ameliyat için sırada olduğunu iddia eden Allen ormanlık alandaki kulübede ameliyatı yaptı. Eylül 2020’de evlendiği eşi de ona, aletleri vermek suretiyle yardım etti. Ancak ameliyat başarısız oldu. Hadım edilen genç adamda tehlikeli boyutta kanama olunca Allen onu ertesi gün hastaneye götürdü.

Allen ve eşi

Hastanede olup biteni anlatan genç adam, iki saatlik ameliyat süresince bilincinin açık olduğunu, ‘gerekli bölgelerin’ uyuşturulduğunu anlattı. Allen’dan şikayetçi oldu.

Genç adamın ‘yamyamlıkla’ suçladığı ve ameliyat sonrasında, ‘kestiği parçaları tüketeceğini’ söylediğini anlattığı Allen ve eşi 15 Ekim’de, onu hastanaye görmeye gittiklerinde yakalandı.

Yaşananlar basında ‘skandal’ olarak yerini aldı. Allen’ın kulübesine baskın yapan polis, kesilen uzuv parçalarını plastik poşete konmuş halde, dondurucuda buldu. Kestiği testisleri yiyeceğini bu nedenle dondurucuya koyduğunu ifade eden Allen ve eşi ifadelerini alındıktan sonra tutuklandı.

İzin balgesi olmamasına rağmen doktorluğa soyunup ameliyat yapmak, bir kişinin hayatını tehlikeye atmak dahil birden fazla suçtan hüküm giyen Allen’ın mahkemede aleyhine şahitlik yapan eşi Thomas Evans Gates cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak serbest bırakııldı.

12 yıl hapse mahkum olan Allen’ın 5 bin dolar da (43 bin 231 lira) ceza ve masraf ödeyeceği belirtildi. Gates ise 2 bin dolarlık (17 bin 292 lira) ceza ve masraf ödeyecek.