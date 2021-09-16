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Yasa dışı yollarla M.S. 3’üncü yüzyıldan kalma lahit satmaya kalktılar: Sekiz kişiye suçüstü

İzmir’in Selçuk ilçesinde jandarma ekipleri, M.S 3’üncü yüzyıldan kalma olduğu değerlendirilen lahiti yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırarak 750 bin dolara (6,37 milyon lira) satmak isteyen sekiz kişiyi suçüstü yakaladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Jandarma, Atatürk Mahallesi’nde tarihi eser ticareti yapılacağı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.


Selçuk başsavcılığı koordinasyonunda Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Suçüstü yakalanan sekiz şüpheli gözaltına alındı.

Selçuk Müze Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede eserin, Milattan Sonra 3. yüzyıl Roma Dönemi’ne ait Nadir Taşınmaz Kültür Varlığı niteliğinde olan ve Antik Dönem ölü gömme adetlerini ortaya koyan kül kutusu (Ostotek) olduğu tespit edildi.

‘Küçük lahit’ olarak da adlandırılan tarihi eserin müdürlüğe teslim edildiği, şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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