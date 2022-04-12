Yasa dışı bahis operasyonunda 27 gözaltı

Gaziantep merkezli dört ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli yakalandı.

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Polis, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli ve Antalya’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yedisi organizatör 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve işyerlerindeki aramada 594 bin 700 lira, 52 bin 900 avro,152 bin 212 dolar, bir tabanca ile çok sayıda kredi kartı ve suç unsuru sayılan dijital materyal bulundu.

Suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen bir lüks araç ve bir villa tarzı gayrimenkule el konuldu, iki araca da satılamaz şerhi getirildi.

Ayrıca soruşturmada hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu incelemesinde hesaplarında 26 milyon lira hareketlilik tespit edilen 25 şüphelinin banka hesapları donduruldu.

