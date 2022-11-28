‘Yarınlarımı göremiyorum’ diyen doktora ikinci saldırı: Bu defa burnu kırıldı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil servisin yeşil alanında çalışan Dr. Orhan Hagi’nin, hasta yakını Hüseyin D.’nin saldırısında burnu kırıldı.

Fotoğraf: Twitter

Sağlıkçılara şiddette saldırının yeni adresi, daha önce de aynı sebeple gündem olan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

Diken’in edindiği bilgilere göre bugün meydana gelen olayda Hagi, başka bir hastayı muayene ederken hasta yakını Hüseyin D.’nin saldırısına uğradı.

Görev başında mesai arkadaşımı darp ettiler. Burnu kırık, yüz kemiği kırık. Siz canisiniz, siz hiçbir şeyi haketmiyorsunuz. pic.twitter.com/GzqWe7NjoG — Sezer Eşfer (@sesard) November 28, 2022

Buna göre hasta yakını, ‘kendi hastasının daha acil olduğunu’ savunarak içeriye girmeye çalıştı. Hagi de itiraz ettiği için saldırıya uğradı.

Burnu kırılan Hagi ameliyat edilirken, saldırgan da gözaltına alındı.

Saldırı ilk değil

Hagi, daha önce de saldırıya uğramış ve çaresizliğini Twitter hesabından şöyle duyurmuştu:

“Gurbet elde arkama bakmadan yürüyemez oldum. İnsanlara şifa dağıtma motivasyonuyla çıktığım bu yolun sonunu, yarınımı ve yarınlarımızı göremiyorum. Uzman hekim olarak hizmet verdiğim, dişimi tırnağıma takarak çalıştığım, kimsesiz olduğum Şanlıurfa’nın bana teşekkürü böyle oldu. Bu cehaletin, bu şımartılmışlığın bedelini ödemek istemiyoruz artık. Tükendik, bittik, yok olduk.”

1) Ben, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma hastanesinde görev yapmakta olan; Acil Tıp Uzmanı bir hekimim. akşam saatlerinde fırsat bulup insanı ihtiyacımı karşılamak için alandan ayrıldığım 5 dakikalık molamın dönüşünde darp edildim. — Orhan Hagi (@orhanhagi) June 17, 2022

Haberi duyuran da saldırıya uğramıştı

Bu arada haberi duyuran aynı hastanedeki doktor Sezer Eşfer de önceki aylarda saldırıya uğramıştı.