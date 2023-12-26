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Yaramazlara biraz batar!

Yargıtay’dan DEM Parti’ye onay

Yargıtay, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin kısa ismi olarak DEM Parti’yi onayladı.

Fotoğraf: AA

Halkların Demokratik Partisi (HDP), kapatılma ihtimaline karşı Mayıs 2023’te Yeşil Sol Parti (YSP) listesinden seçime girmişti.


YSP, 15 Ekim’de düzenlenen kongresinde ismini Halkların Demokratik ve Eşitlik Partisi olarak değiştirmişti. Partinin kısa ismi de HEDEP olarak belirlenmişti.

Ancak Yargıtay Başsavcılığı, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi’ni (HADEP) hatırlatmasından dolayı HEDEP kısa ismine onay vermemişti.

Bunun üzerine partinin yeni kısa ismi DEM Parti olmuştu.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Yargıtay, DEM Parti’ye onay verdi.

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Yargıtay’dan DEM Parti’ye onay

Yargıtay, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin kısa ismi olarak DEM Parti’yi onayladı. Halkların Demokratik Partisi (HDP), kapatılma ihtimaline karşı Mayıs 2023’te Yeşil Sol Parti (YSP) listesinden seçime girmişti. YSP, 15 Ekim’de düzenlenen kongresinde ismini Halkların Demokratik ve Eşitlik Partisi olarak değiştirmişti. Partinin kısa ismi de HEDEP olarak belirlenmişti. Ancak Yargıtay Başsavcılığı, daha önce kapatılan Halkın […]