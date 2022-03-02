Yargıtay, Galatasaray Adası’nda işletmecinin tahliyesini onadı

Galatasaray Kulübü, ‘Galatasaray Adası’ndaki işletmecinin tahliyesine ilişkin kararın onandığını duyurdu.

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İstanbul Kuruçeşme açıklarındaki Galatasaray Kulübü’ne ait Suada, 2017 yılında yıkılmıştı. Kulüp, işletmecinin ‘işgalci’ olduğunu savunurken, o dönem sözleşmenin devam ettiğini belirmişti.

Sarı-kırmızılı kulübün bugünkü yazılı açıklamasında, “Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22’nci İcra Hukuk Mahkemesi’nin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay’ın 1 Mart 2022 tarihli kararıyla onanmıştır” dendi.

Açıklamada, kararın Galatasaray camiasına ‘hayırlı olması’nı dilenirken, şu ifadeye yer verildi: “Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.”