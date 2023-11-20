Yargıtay’a göre Can Atalay kararı itiraza açık değil

Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Can Atalay hakkındaki kararının itiraza açık olmadığına hükmetti.

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Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay’ın avukatlarının Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği ihlal kararına uymayan Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin kararına itirazı inceledi.

Daire, itirazla ilgili ‘karar verilmesine yer olmadığına’ hükmetti. Gerekçe olarak 3’üncü Ceza Dairesi’nce verilen kararın ‘itiraz yolu açık bir karar olmaması’ gösterildi.

Kararın tebliğ işlemlerini Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi yapacak.

Ne olmuştu?

25 Ekim’de AYM Gezi Parkı davasından 18 yıl hapse mahkûm edilen avukat Can Atalay Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilmişti. Yargı ve yasama adım atmayınca Atalay, AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM de Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Yüksek mahkeme ayrıca ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar vermişti.

AYM kararı, 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 27 Ekim’de ulaşmış, kararı uygulaması beklenen mahkeme topu Yargıtay’a atmıştı.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi de AYM’nin kararına uyulmamasına, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ve başkan Zühtü Arslan dahil tahliye yönünde oy kullanana dokuz AYM üyesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.