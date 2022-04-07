‘Yaratıcı’ ilişki bitirme yöntemleri: Otoyola duyuru, ısmarladığı pizzanın kutusuna mesaj…

Bir ilişkiyi bitirmenin doğru zamanı, yeri ve en önemlisi yolunu bulmak kolay değil. Karşı tarafın hala sürdürmeyi düşündüğü bir ilişkiyse kelimeleri özenle seçerek, kırmadan ayrılmak zor. Bir de ‘kazık yedikleri’, ‘hak etmedikleri şeyler yaşadıkları için’ can acıtarak ayrılmak isteyen ve ona göre yöntem seçenler var.

‘Traveler Door’ adlı internet sitesi ‘yaratıcı ayrılma yollarını’ paylaştı. Britanya’da yayımlanan Daily Mail gazetesinin alıntı yaptığı örneklere bakılırsa pizza ısmarlayarak veda eden de var ‘bit pazarında satışa çıkardığını’ ifade eden tabeleyla ayrılan da…

İşte birkaç örnek…

ABD’de yaşayan bir adam, kendisini aldattığını söylediği karısını eşyalarıyla beraber ‘satışa çıkardı.’ Evinin bahçesine, “Aldatan eski eşin bit pazarı. Hepsi gitmeli. O da” yazan bir karton duyuru levhası asarak komşulara duyurdu.

Fotoğraflar: Traveler Door

ABD’nin Colorado eyaletinde yaşayan Nikki, kocası Dave’i terk ettiğini onun aracına mesaj yazarak duyurdu ve tüm parasını çekerek onu canevinden vurdu: “Sevgili Dave, karın ve çocukların kız arkadaşına selam söylüyor. Banka hesabını sıfırladım. Beş parasızsın. Nikki ve çocukların.”

Sevgilisini kırmadan ayrılmak isteyen ama bu isteğini yüz yüze bakarak kelimelere dökemeyen bir adam, bir resim çizerek ve not yazarak veda etmeyi tercih etti: “Sevgili Janet. Ayrılmamız gerektiğini düşünüyorum. Sana nedenini anlatmak isterdim ama hislerimi tarif etmekte zorlanıyorum. O nedenle konuşmak yerine kendimi bir zürafayla kaçarken resmettim. Beni affet.”

Britanya’nın Newcastle kentinde yaşayan iki kadın Nicola Morland ve Angela Illingworth, Steve Frazer adlı adamın ikisiyle birden birlikte olduğunu öğrenince güçbirliği yaptı. İki kadın A1 otoyoluna onu terk ettiklerine dair afiş astı. Üzerine bir de fotoğrafını koymayı ihmal etmedi: “Steve Frazer terk edildin. İki kız arkadaşın tarafından da.”

Bir erkeğin ‘Erin’ adlı kız arkadaşına yazdığı kısa mektupsa her şeyin çok güzel başlasa da ilişkinin sonunun geldiğine işaret ediyor. Bir deftere yazılan mektuba ,“Sen yağmurda açan güneş gibisin” diye başlayıp kız arkadaşını öven adam, “Ama üzülerek sana, ilişkimizi kısa kesmek zorunda olduğumuzu bildirmek zorundayım” diye bitirmiş.

ABD’de yaşayan bir adam, kız arkadaşına çok sevdiği peynirli pizza ısmarlayarak ‘konuyu yumuşatmaya‘ çalışmış. Ona yolladığı pizza kutusunun kapağının içinde, “Senden ayrılıyorum” yazıyor.

Kendisini aldatan kocasıyla yaşadığı evden taşınma kararı alan bir kadın, giderken komşularına veda etmek ve daha da önemlisi olup biteni duyurmak için evin balkonuna büyük bir duyuru asmış: “Sevgili komşularım kocam beni aldattı. O nedenle taşınmak zorundayım.”