Yarasalarda insana bulaşabilecek yeni corona virüsleri keşfedildi

Güneydoğu Asya ülkesi Laos’ta araştırma yapan Fransız bilim insanları, üç yarasada keşfedilen yeni corona virüslerinin insan hücrelerine tutunabilecek yapıda olduğunu ortaya koydu. Virüslerin insan hücrelerini enfekte edebilse de bir insanı hasta edecek kadar güçlü olup olmadığı net değil.

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Bilim insanları yeni tip corona virüsünün doğal olduğu konusunda hemfikir ancak virüsün insanlara yayılması yarasadan mı, yoksa Çin’deki bir laboratuvardan mı henüz kesin olarak bilinmiyor.

Bu sorunun cevabını arayan Fransız bilim insanları önemli bir keşifte bulundu.

Pasteur Enstitüsü’nden araştırmacılar, Laos’taki mağaralarda yaşayan 645 yarasayı inceledi, üç yarasada corona virüsü tespit edildi, birinde de Covid-19’a sebep olan SARS-CoV-2’ye çok yakın bir virüse rastlandı.

Böylece dünyayı tamamen etkisi altına alan virüsün doğadaki yarasalarda bulunduğu teorisi güçlenmiş oldu.

Sonuçlar yayınlanmak üzere Nature dergisine gönderildi.

Pasteur Enstitüsü’nden Marc Eloit şunları söyledi: “Bu virüsler SARS-Cov2 gibi insan hücrelerini enfekte edebilir. SARS-CoV-2’ye yakın bu üç corona virüsü, spike proteini üzerinde bulunan ve insan hücrelerine bağlanmayı mümkün kılan RBD adlı bir alana sahip. Bu alandaki önemli 17 amino asitten SARS-CoV-2’den farklı sadece bir veya iki tane var.”

Virüslerin insan hücrelerini enfekte edebilse de bir insanı hasta edecek kadar güçlü olup olmadığı bilinmiyor. Bunu anlamak için araştırmacılar, farelere bu üç corona virüsünü bulaştırmayı ve onların nasıl tepki vereceğinin inceleyecek.

Geçtiğimiz mart ayında, Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip, Covid’un kökenlerinin bir laboratuvarla bağlantılı olmasının ‘son derece olası‘ olmadığını belirten bir ön rapor yayınlamıştı.

Bilim insanları, virüsün hayvanlardan insanlara geçmesinin en muhtemel senaryo olduğunu düşünmelerine rağmen, konu, son aylarda özellikle ABD Başkanı Joe Biden tarafından ‘laboratuvar‘ olasılığını inceleme emri vermesiyle gündemdeki yeri koruyor.



Temmuz ayında, Çin, DSÖ’nün corona virüsünün çıkış noktasını araştırmak üzere ikinci faz bir araştırma yapmasına izin vermedi. İkinci fazda, virüsün Çin’deki bir laboratuvardan yayılmış olması ihtimali üzerinde duruluyordu.