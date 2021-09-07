Hindistan’da yarasaların taşıdığı virüs nedeniyle can kaybı: Yüzlerce kişi karantinada

Hindistan’ın Kerala eyaletinde meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah nedeniyle bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine temaslılara karantina uygulanıyor.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AA’nın aktardığına göre Nipah teşhisiyle hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocuk pazar günü hayatını kaybetmişti.

Kerala sağlık yetkilileri, çocukla teması olan kişilerin tespiti için çalışmalar yapıldığını ve yüzlerce kişinin karantinaya alındığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Veena George, temaslılardan 48’inin hastanede müşahede altında olduğunu söyledi. Sekizine yapılan Nipah testinin negatif çıktığını açıklandı. Daha fazla kişiye test yapılacağı belirtildi.

Sağlık yetkilileri, kapı kapı gezerek temaslıların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürecek.

Kerala’da Mayıs 2018’de ortaya çıkan salgında 17 kişi hayatını kaybetmiş, 1407 kişi karantinaya alınmıştı. Salgının, Temmuz 2018’te bölgede tamamen sona erdiği duyurulmuştu.

Kerala aynı zamanda Covid-19’un en yoğun görüldüğü eyaletlerden biri. Ülkede dün kaydedilen 38 bin 948 yeni Kovid-19 vakasının 19 bin 688’i Kerala’da saptandı.

Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Malezya’nın Nipah bölgesinde ilk kez salgın başlatan bu virüsle ilgili Ulusal Viroloji Enstitüsü (NIV) Haziran 2018’de meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüsten dolayı meyve yemekten imtina etmeyi gerektirecek herhangi bir sebebin olmadığı bildirilmişti.

Enstitü açıklamasında Nipah virüsünün hayvanlarda görüldüğü, çoğalabilmesi için insan veya hayvan hücrelerine ihtiyacı olduğu bilgisi verilmiş ve halka her olasılığa karşı bir kuş veya yarasa tarafından parçalanmış haldeki meyvelerden tedbir amaçlı uzak durma uyarısı yapılmıştı.

Sağlık uzmanlarının, virüsün ölüm oranının yüzde 40 ila 75 olduğunu tahmin ettiği Nipah’ın aşısı ve bilinen bir tedavisi bulunmuyor.