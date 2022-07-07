Yanlış hesap benzinde indirimi engelledi: Olası maliyeti 100 milyon lira

Benzinde dün yapılması gereken 96 kuruşluk zammın iptali sonrası hesaplama yöntemi nedeniyle bugünden geçerli olabilecek 1 lira 82 kuruşluk indirim fırsatı kaçırılmış oldu.

Mevcut gidişat bayrama kadar indirim olmayacağı yönünde.

Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş’ın hesabına göre böylelikle vatandaş günlük yaklaşık 11 milyon litre benzin tüketimi için bayram boyunca fazladan 100 milyon lira ödeyecek.

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Fiyatlar nasıl belirleniyor?

Türkiye’deki akaryakıt fiyatları, İtalya’nın Cenova şehrinde bulunan akaryakıt borsasındaki oluşan fiyatlara göre ortaya çıkıyor. Bu borsada oluşan son beş günün kapanış fiyatının ortalaması, yine bu beş gündeki Merkez Bankası döviz kurunun ortalaması kullanılarak TL’ye çevriliyor. Ortaya çıkan fiyat, mevcut fiyatın yüzde 3 üstünde ya da altındaysa zam veya indirim gündeme geliyor. Zam ya da indirim söz konusu olunca rafineri çıkış fiyatı bir formül çerçevesinde değiştiriliyor. Rafineri çıkış fiyatına KDV ve ÖTV ekleniyor ve oluşan fiyat dağıtım şirketlerine bildiriliyor.

Aktaş: İndirime engel oldular

Benzindeki ortalama fiyat mevcut fiyatın yüzde 3,03 üstüne çıktığı için 96 kuruş zam yapılması gerektiğini ama bu zammın geri alınmasının tersi bir sonuç doğurduğunu belirten Aktaş, “Eğer benzine 6 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 96 kuruş zam yapılsaydı, bu kez bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 82 kuruş indirim gelecekti” dedi.

Aktaş, Dünya’daki yazısında şunları kaydetti: “Ama son beş gün ortalamasını alarak gidilen uygulama var ya, işte o hesaplama formülü yüzünden şimdi 1 lira 82 kuruşluk indirim yapılamıyor. Şimdi söyleyin; 96 kuruş zammı yapıp ertesi gün 1 lira 82 kuruş indirimle yola devam etsek daha iyi değil miydi? Bir gün 96 kuruş fazla ödeyecek, ertesi gün ya da günlerde 1 lira 82 kuruş indirimli, yani zamdan önceki fiyatın da 86 kuruş altında benzin kullanacaktık. Fena mı olurdu?”

Bu durumun piyasayı iyi okuyamamaktan ya da yanlış tahminden kaynaklandığını belirten Aktaş, ek bir indirim gelmezse bunun bayramda vatandaşlara ek maliyetinin yaklaşık 100 milyon lira olacağını hesapladı.