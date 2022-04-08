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Yaramazlara biraz batar!

‘Yanlış’ düğmeye bastı; 10 milyon dolar kazandı


ABD’nin California eyaletinde yaşayan bir kadın, kazı kazan almak için gittiği loto otomatında yanlış düğmeye basması sayesinde 10 milyon dolarlık (147,5 milyon lira) büyük ikramiyeyi kazandı.

Fotoğraf: www.msn.com

LaQuedra Edwards, Los Angeles’taki bir süpermaketteki makineye kazı kazan kartı almak için 40 dolar (590 lira) yatırdı. O sırada biri ona çarptı ve daha ucuz kazı kazan kuponları alacağına daha pahalı olanının düğmesine bastı. 30 dolarlık (442,5 lira) ‘200X Scratchers’ satın aldı.


“Nezaketsiz bir adam bana çarptı ve özür bile dilemeden marketten çıkıp gitti. O sırada boş bulunup yanlış düğmeye bastım” diyen Edwards büyük ikramiyeyi kazandı.

10 milyon dolar kazandığına inanmak için defalarca kontrol ettiğini söyleyen Edwards, “Yoldaydım neredeyse kaza yapıyordum. Hala şoktayım. Sadece, ‘Zengin oldum’ dediğimi anımsıyorum” dedi.

Kazandığı parayla bir ev satın almayı planlayan Edwards bir de sivil toplum kuruluşu kurmak istiyor.

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