Yangını ‘sincap’ çıkarmış

Britanya’da çıkan bir yangına bir sincabın neden olduğu açıklandı.

Fotoğraf: Biggleswade İtfaiyesi

Dün, Westoning adlı köyde ağaçların da bulunduğu çalılık arazideki yangına müdahale için giden itfaiye ekipleri üç saat içinde kontrol altına aldı.

Köye yakın noktalardan müdahaleye giden ekipler yangına bir direğin yakınındaki yüksek voltaj kabloyu kemiren bir sincabın neden olduğunu belirledi.

8-15 Ağustos’ta açık arazide çıkan 134 yangına müdahale ettiklerini, geçen yıl bu belirten itfaiyeciler, bunda sıcaklık ve kuraklığın etkisinin büyük olduğunun altını çizerken toplumdan barbekü partilerinden kaçınmalarını, dikkatli olmalarını istedi. ”Geçen hafta çok yangına gittik ancak hiçbirini sincap çıkarmamıştı” diye espri yaptı.