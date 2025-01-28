Yangında yakınlarını kaybedenleri aramışlardı: Grup yöneticisi tutuklandı

Grand Kartal Hotel’daki yangında yakınlarını kaybedenleri arayarak rahatsız edip ‘saygısızlık yapan’ grubun yöneticisi F.A. tutuklandı.

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Bolu’daki yangında 78 kişi ölmüş, acılı ailelere hakaret edip dalga geçen bir grubun videosu sosyal medyada tepki çekmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ‘çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden’ üç şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bunlardan biri de Nevşehir’de yakalanan 20 yaşındaki F.A. idi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

F.A’nın grup yöneticisi olduğu, yangında ölenler ve yakınlarına ait kişisel verileri diğer şüphelilerle paylaştığı bildirildi.