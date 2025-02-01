Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine hakaret iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında yakınlarını kaybeden bazı aileleri telefonla arayarak hakaret ettiği ileri sürülen bir şüpheli tutuklandı.

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İstanbul başsavcılığı, Grand Kartal Otel’de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Şüpheliler hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’, ‘kişinin hatırasına hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Soruşturmada gözaltına alınan 18 yaşından küçük üç şüphelinin, sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, otel yangınında yakınlarını kaybeden bazı aileleri arayarak hakaret ettiği belirlenen M.Ç’nin tutuklanmasına karar verdi. Diğer iki şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakaret soruşturmasında 28 Ocak’ta iki şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.