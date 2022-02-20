Yanan binada mahsur kalan Pıtır, kalp masajıyla hayata döndürüldü

İstanbul’un Esenler ilçesinde çatı katında yangın çıkan binada mahsur kalan kedi, itfaiye görevlilerinin kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Birlik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki üç katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

Her iki apartmanın üst katlarında oturanlar dairelerini terk ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, bir dairede mahsur kalan kediyi kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Dumandan etkilendiği anlaşılan Pıtır isimli kedinin sahibi Murat Şahin, bu sırada gözyaşı döktü.

Murat Şahin, “Ev yansın önemli değil, kedim kurtuldu ya başka bir şey istemiyorum. Ona bir şey olsaydı çok üzülürdüm. Evde yaklaşık bir saat mahsur kaldı. Kedimi itfaiye ekipleri kurtardı. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

İki binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.