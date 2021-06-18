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Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Karatepe: Savrulan sadece kurlar değil, ülkenin geleceği

Rüzgârda kontrolsüz bir biçimde savrulan ulusal paranızı bir şekilde bir yere demirlemeniz lazım.

Hani şu iktisatçıların çıpa diye yıllarca atıfta bulundukları şeyden bahsediyorum.


Demirlediğiniz zaman elbette sabit kalmayacak ama belli bir alanın dışına da çıkamayacak.

Geçmişte değişik çıpalara atıf yapılırdı. Mesela AB üyeliği süreci buna bir örnektir.

Oradan çoktan demir aldık.

Şimdi dalgaların sürüklediği kontrolsüz bir hal aldı.

O zaman nereye çıpa atmalı? Ne yapmalı da bu savrulmanın önüne geçilmeli?

Yok öyle beklediğiniz gibi ekonomik uygulamalara atıf yaparak bir çıpa önermeyeceğim.

Çünkü o eşik aşılalı yıllar oluyor.

Bütçe dengesiymiş, MB’nin sözlü yönlendirmesiymiş… geçin bunları.

Bu dedikleriniz normal bir ülkede yakında takip edilen ve sonuç doğuran şeylerdir.

Artık Türkiye oralarda değil.

Ama unutmayın, savrulan sadece bir makro gösterge olan kurlar değil, onunla birlikte 84 milyonluk ülkenin geleceği de.

Yalçın Karatepe’nin yazısı

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