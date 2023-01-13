Yalçın Karatepe: Geriye borsa kaldı

Peki, bir miktar paranız varsa bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bankada mevduatta tutsanız alacağınız faiz enflasyonun dörtte biri seviyesinde, kaybediyorsunuz. Döviz alsanız, iktidar onu baskılıyor ve seçimlere kadar da baskılayacak. Bunun yolunu da buldular: Körfez’den döviz getir, Rusya’ya doğalgaz parasını ödeme vs. Dövizde durum bu olunca KKM’ler de anlamını yitirdi, hatta getirisi mevduat faizinin altında kalmaya başladı.

Kripto para işinden epey zarar yazdınız. Orada para kazanmak hayaliniz de buharlaştı. Konut alacak kadar birikiminiz zaten yok. Ne kaldı geriye? Evet, doğru bildiniz Borsa! Zaten ekonomi yönetimi de buna işaret etmiyor muydu? Borsa şöyle uçuyor, böyle yükseliyor filan. Bunları duyan, borsadaki ”yükselişi” gören, bu “fırsatı” değerlendirmek isteyen sadece siz değilsiniz elbette. Çok sayıda insan da bundan yararlanmak üzere borsaya yönelmiş. Bunu verilere bakarak net bir biçimde görebiliyoruz.

Yalçın Karatepe’nin yazısı