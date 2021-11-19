Yalçın Karatepe: Çocuklar harçlıklarıyla dolar almayı değil, oyuncak almayı hayal edebilsinler

Karardan hemen önce bir tivitte “Ortalama vatandaş bile acaba MB ne yapacak diye merakla bekliyorsa, o ülkede işler rayından çıkmış demektir” yazmıştım. Bir takipçimin verdiği yanıtı buraya alıntılıyorum: 14 yaşındaki kızım harçlıklarını, kumbarasını getirdi. Dolar düşerse alalım baba diye. Aklının derste olması gereken çocuk. Neşeler, hayaller, umutlar, gelecek topyekün çalındı, çalınmaya da devam ediyor maalesef.

Ülkenin içine düşürüldüğü durumu çok net, açık ve acı bir biçimde ifade eden bir yanıt. Çocukların çocukluğunu yaşamasına izin vermeyen, onların neşelerini, hayallerini, umutlarını yok eden bir ekonomik düzen içinde yaşıyoruz. Eğer 14 yaşındaki bir çocuk, sahip olduğu harçlıklar ile dolar almayı düşünmek zorunda kalıyorsa, o ülkede çocuklar çocukluklarını yaşayamıyorlar demektir. Biz büyükler aldığınız kararların sonucundan olumsuz etkileniyoruz, artan zorluklarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Ama farkında mısınız bilmiyorum ama aldığınız kararlar, yarattığınız ekonomik koşullar çocukları bile doğrudan etkiliyor.

Bırakın çocuklar harçlıklarıyla dolar almayı değil, oyuncak almayı hayal edebilsinler ve çocukluklarını yaşasınlar.

Çocukların hayal kurmasını bile imkânsız kılan bu düzen değişmeli.

Yalçın Karatepe’nin yazısı