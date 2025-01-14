Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Bayer: Operasyonun şu an Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e uzanabileceği konuşuluyor

warning
Okura not:

Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

İmamoğlu’nun konuşmasında bazı açıklamalar dikkatimizi çekti. Rüşvet operasyonunda örgüt lideri olarak anılan işinsanının, İBB’ye bağlı İmamoğlu’nun başkanı olduğu bazı şirketlerden ihale aldığını açıkladı ve “Buradan yola çıkarak bana bir operasyon düşünüyorsanız sizi uyarıyorum, sonuçları ağır olur” dedi. Yine ilginç bir şey söyledi, “Belediye başkanı ihalelerden sorumlu değildir, birim müdürleri ve daire başkanları sorumludur” diye de ekledi. Bu açıklama bürokratları ateşe attığı şeklinde yorumlandı. Ancak bilinir ki ihaleler yapılırken, başkanın haberi olmadan yapılamaz.


Bu açıklamadan sonra bakalım bürokratlar ricalar üzerine attıkları imzaları atmaya devam edecekler mi? Özgür Özel süreci eleştirdi ve “Rıza Akpolat’ın ‘ikindiye’ kadar ifadesinin alınıp görevinin başına dönmesi gerekiyor” dedi.

Gözaltında bulunan 46 kişi ile ilgili bir şey söylemedi. Anlaşılıyor ki varsa yoksa Akpolat!… Operasyonun Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin önceki yönetim kurulu başkanı, şu an Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e uzanabileceği konuşuluyor. Bakalım, yeni oluşturulacak Levent ilçesi için hangi mahalleleri elinden alınacak Beşiktaş’ın… O zaman Beşiktaş’ın tadı kalır mı?

Yalçın Bayer’in yazısı

SON HABERLER

Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar: Biri çocuk toplam dört kişi hastaneye kaldırıldı

Kırklareli’nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan biri beş yaşında çocuk olmak üzere dört kişi hastaneye kaldırıldı. Yayla Mahallesi’ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda beş yaşındaki M.K, dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki üç kişi havuza girdi. Çocuk ve üç kişi, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve […]