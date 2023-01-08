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Yaramazlara biraz batar!

Yakup Kepenek: Masa bildirisinin eksik ve yetersiz yanı

İki gün önce yapılan 10’uncu toplantısından sonra Altılı Masa kapsamlı bir bildiri yayımladı. Bu köşede de sıkça “daha etkili olması” için sürekli uyarılan Masa’nın oldukça kapsamlı bildirisinde birçok temel konuda doğru yaklaşımlar sergileniyor.

Ancak, Masa Bildirisi, iktidarın HDP’yi AYM eliyle “vurmasına”, kararın toplantı sırasında öğrenilmesine ve ele alınmasına karşın, demokrasi ve hukuk kavramlarından giderek bile, hiç ama hiç değinmiyor; bu nedenle de çok eksik ve yetersiz kalıyor.


Basın-yayında ayrıntılarıyla yer alan bu kapsamlı Bildiri’nin değindiği çok önemli iki konuda da sorgulaması gerekiyor. Bunlardan biri faili meçhul cinayetler, diğeri de iktidarın Anayasa değişikliği teklifi karşısında sergilenen belirsiz tutumdur.

Yakup Kepenek’in yazısı

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