Yakup Kepenek: Kılıçdaroğlu üyelere güvenmediğini kanıtlıyor

Kılıçdaroğlu, örgüt işlerini üstlenerek Kurultay sürecinde parti tabanından, yeni görüş ve liderlerle gelebilecek bir genel başkan oluşumunun önünü kesiyor. CHP’yi bir “tek adam” olarak 13 yıldır yöneten, işbaşına gelirken söz verdiği halde aday saptamalarında önseçim yaptırmayan Kılıçdaroğlu, çok olumsuz koşullarda partiyi ayakta tutan üyelere onların örgütlerine güvenmediğini kanıtlıyor.

Yeni bir kurultay sürecinde CHP örgütlerinin bir kez daha hiçe sayılacak olması, ilginçtir, siyasal İslâmcı iktidarın “sandık” zaferinden sonra gerçekleştiriliyor.

Yakup Kepenek’in yazısı