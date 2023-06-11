Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yakup Kepenek: Kılıçdaroğlu üyelere güvenmediğini kanıtlıyor

Kılıçdaroğlu, örgüt işlerini üstlenerek Kurultay sürecinde parti tabanından, yeni görüş ve liderlerle gelebilecek bir genel başkan oluşumunun önünü kesiyor. CHP’yi bir “tek adam” olarak 13 yıldır yöneten, işbaşına gelirken söz verdiği halde aday saptamalarında önseçim yaptırmayan Kılıçdaroğlu, çok olumsuz koşullarda partiyi ayakta tutan üyelere onların örgütlerine güvenmediğini kanıtlıyor.

Yeni bir kurultay sürecinde CHP örgütlerinin bir kez daha hiçe sayılacak olması, ilginçtir,  siyasal İslâmcı iktidarın “sandık” zaferinden sonra gerçekleştiriliyor. 


Yakup Kepenek’in yazısı

SON HABERLER

Mansur Yavaş’tan anket ‘beğenisi’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akademisyen Evren Balta’nın kendisini diğer liderlerden önde gösteren ‘pozitif oy’ anketini sosyal medya hesabından beğendi.

Evlatları depremde ölen annenin hukuk mücadelesi

MESUDE ERŞAN @mesudersan [email protected] 6 Şubat’taki Kahramanmaraş-Pazarcık depreminde oğlu Ahmet Can, gelini Nesibe ve torunu Asude Zabun’u kaybeden Nurgül Göksu önce cenazelerini sonraysa yıkım nedenlerini aradı. Göksu şimdi de adalet için mücadele ediyor. Dört aydır iddianamenin hazırlanmasını bekleyen Göksu, “Adalet yerini bulunana kadar mücadele edeceğim” diyor. 50 binden fazla can kaybına yol açan depremlerin üzerinden dört […]