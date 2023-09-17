Yakup Kepenek: İktidarın değerlere karşıtlığı

Yıllardır, sayısız uygulamalarının da kanıtladığı gibi, AKP iktidarının Atatürk adıyla, görünür bir biçimde ve bitmek bilmeyen bir sorunu var.

Atatürk adını silmekle başlayan bu tutum, zamanla bu adın içerdiği “değerleri yok etme” eylemine dönüşmüş bulunuyor.

Bir kez daha anımsatalım; bu değerler, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü, kurumlaşma, laik, bilimsel eğitim, kadın erkek- eşitliği, bilimsel araştırma özgürlüğü ve çağdaş üniversite; ülkede ve dünyada barış olarak özetlenebilir.

AKP iktidarı, siyasi ortakları ve diğer destekçileri birlikte, var güçleriyle, insanlığın gelişmesinin de temeli olan “değerlere” karşılar.

AKP destekçisi olmayan ya da olmadığını öne süren “partilerin” ve kişilerin bu gerçeği -artık- görmeleri gerekir.

Yakup Kepenek’in yazısı