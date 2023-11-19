Yakup Kepenek: Erdoğan ve Tunç’un açıklamaları yüksek yargıdaki savaşın kaynağının iktidar olduğunu kanıtlıyor

Yargıtay Başkanlığı’nın Anayasa Mahkemesi’ni Can Atalay kararı nedeniyle suçlayan açıklaması, ülkemizin hukuk yapısını sonu belirsiz bir tıkanıklığa taşıdı.

Gerek başkan Erdoğan’ın gerekse Adalet Bakanı Tunç’un açıklamaları yüksek yargıdaki savaşın kaynağının iktidar olduğunu kanıtlıyor.

İktidar, üstelik ‘milli’ mührü ile yeni bir anayasa için gerekçe çıkarmaya çalışıyor. Başarılırsa, hukuk yapısı tamamıyla tek kişiye bağımlı olacaktır.

Ülkede barışı ve kardeşliği savunan gazeteci Hrant Dink’in katilinin, cinayetin içyüzü aydınlatılmadan serbest bırakılmasının bir kez daha kanıtladığı gibi hukuk düzeni esasen karanlıktır.

Türkiye’nin yeni bir anayasa yapılarak tümüyle bir ‘korku rejimine’ geçmesi ‘halkın oylarıyla’ ve kesinlikle engellenmelidir.

Yakup Kepenek’in yazısı