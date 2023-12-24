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Yaramazlara biraz batar!

Yakup Kepenek: AKP bilgisizlik üretiyor

TÜBİTAK, TÜBA ve üniversite gibi bilgi üretim kurumlarını asıl işlevlerinden uzaklaştırarak kendisine bağlayan; çoğu araştırmayı bilim dışı konulara taşıyan;  bilgiyi toplumsallaştıracak sendikaları, meslek oda ve birliklerini işlevsizleştiren iktidar, bilgisizliği hızla egemen kılıyor.

Somut bir örnekle başlayalım: Emekçiden emekliye dek tüm halkın yaşamını doğrudan ilgilendiren enflasyon ile birlikte, hemen her konuda, TÜİK yaklaşık yirmi yıldır, üstelik devlet adına hiç kimsenin güvenmediği istatistikler yayımlamakla, bilinçli olarak bilgisizlik üretmekten başka ne yapıyor? 


En son PISA verilerinin kanıtladığı gibi, “Türkiye’de çocuk okuduğunu anlamıyor” ve “ bilmiyor”. Toplum bu bilgisiz kılma sürecinin acı sonuçlarını her gün yaşamakla kalmıyor; ülkenin geleceği de tümüyle karartılıyor.  

Çok daha olumsuz ve yıkıcı bir durum var: AKP, artık bu konudaki uyarılara hiç aldırmadan yoluna devam ediyor. 

HEM BİREYSEL  

HEM KURUMSAL! 
Yakup Kepenek’in yazısı

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