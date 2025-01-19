Yakup Kepenek: ABD'nin teknoloji devleri, ülkelerinin Çin'in gerisine düşmesinden ürküyor

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Yaklaşık 250 yıl önce, üretim teknolojisinin yeni bir düzeye gelmesiyle doğan, esas olarak iki toplumsal sınıfa, “sermaye-ücretli emek” ikilisine dayanan kapitalizm, bugünlerde “ileri teknoloji ile” yeni bir nitelik kazanıyor. Kapitalizmin en önde gelen ülkesi ABD’de, bilişim teknolojisini en iyi kullanan birkaç birey, görülmedik bir sermaye birikimi gerçekleştiriyor.

Başkan Trump’ın işbaşına gelmesinde bu bireylerden birinin, ileri teknoloji devi X’in sahibi El on Musk’ın, New York Times gazetesinin deyişiyle “açıklanan kısmı” yüz milyonlarca doları bulan büyük desteği belirleyici oldu. Şimdilerde diğer “büyük ikili” Mark Zuckenberg-Facebook ve Jeff Bezos -Amazon da Trump’a açıkça destek veriyor. Nedeni şu: ABD’nin bu teknoloji devleri, kendi ülkelerinin küresel teknoloji yarışında Çin’in gerisine düşmesinden çok ürküyor ve bunu var güçleriyle engellemeye çalışıyor. En nitelikli yabancılara kapılarını yine açık tutarak uygulanacak “sığınmacı karşıtlığıyla” ABD emekçilerini “ucuz yabancı işçi” akınından korumak isteyen Trump’ın Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım-MAGA yaklaşımı aslında bu ileri teknoloji yarışından kaynaklanıyor.

ABD, 1945-90 arası 45 yıl Türkiye’yi ekonomisi, savunması, iç ve dış siyaseti, giderek kültürü ile komünizm düşmanlığı ekseninde, bu ülkenin dinci ve milliyetçi geçinen kesimlerinin açık işbirliğiyle biçimlendirdi. O politikanın bir sonucu olarak ülkenin ulusal bağımsızlıkçı, Cumhuriyetçi, emperyalizm, ABD karşıtı beyinleri, başta bu hafta anacağımız Uğur Mumcu (24 Ocak) ve Muammer Aksoy (31 Ocak) olmak üzere- ki bu ikiliye, Ahmet Taner Kışlalı ve Bahriye Üçok da katılmalı -yok edildi.

Yakup Kepenek’in yazısı